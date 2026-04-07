بث مباشر| أحمد موسى: 6 ساعات على مهلة ترامب لإيران والعالم يحبس أنفاسه

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم ومن المقرر أن يتناول خلال حلقة اليوم عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

تطورات القضية الفلسطينية

ويناقش أحمد موسى التطورات الأخيرة للأوضاع في المنطقة للحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن :"متبقي 6 ساعات فقط على المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران للوصول إلى اتفاق والذي قال إن سيدمر حضارة إيران إذا لم تقبل شروط امريكا وفتح مضيق هرمز، والعالم يحبس انفاسه".