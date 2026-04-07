جيش الاحتلال يحثّ المواطنين في إيران على تجنب استخدام القطارات
قبل غلق باب التقديم.. آخر فرصة لأصحاب الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة
"أوتشا" يحذر: المنظومة الصحية في غزة باتت أقرب إلى الانهيار
لليوم الـ39 على التوالي.. الاحتلال يغلق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة
اليوم العالمي للصحة.. 23.2٪ زيادة في تكلفة علاج المرضى على نفقة الدولة
صراع القمة.. موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري
مواعيد نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة
أمين الفتوى: تسعير الشبكة بالجرامات تمييز مرفوض يُفرغ الزواج من قيمته
أزمة رسوم شهادة الدبلومة الامريكية|التعليم تمنع تحصيلها بالدولار |والأهالي: "القرار ما اتنفذش"
وزير خارجية فرنسا معارضا ترامب: لا نؤيد ضرب البنية التحتية بإيران
بعد احترافه في إسبانيا.. إبراهيم عبد الجواد بعد إصابة بلال عطية: هترجع أقوى
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟
بعد 3 أشهر دون شحن.. رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع

وفاء نور الدين

متى يُرفع عداد الكهرباء مسبق الدفع؟.. ضوابط قانونية وفنية يجب أن تعرفها حتى لاتتفاجأ

في ظل التوسع في استخدام عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، يعتقد كثير من المواطنين أن شحن العداد بانتظام تجعلهم بعيدين عن  رفع العداد، غير أن الواقع يكشف عن وجود ضوابط قانونية وفنية صارمة تُمكّن شركات توزيع الكهرباء من رفع العداد في حالات محددة، حفاظاً على حقوق الدولة وضماناً لسلامة الشبكة.

وتأتي في مقدمة هذه الحالات ما يتعلق بمخالفات التلاعب وسرقة التيار، حيث يعد فك غطاء العداد أو العبث بمكوناته من المخالفات الجسيمة التي يرصدها العداد إلكترونياً عبر مؤشرات تحذيرية، مثل إضاءة لمبة التلاعب. 

وفي هذه الحالة، يحق للشركة اتخاذ إجراءات فورية تشمل رفع العداد وتحرير محضر رسمي. كما تشمل المخالفات أيضاً التوصيل المباشر للكهرباء من خارج العداد، أو توصيل التيار لوحدات أخرى دون سند قانوني.

ولا تقتصر أسباب رفع العداد على المخالفات الفنية فقط، بل تمتد إلى الجوانب المالية، إذ يحق للشركة رفع العداد في حال تراكم مديونيات سابقة، سواء كانت فروق استهلاك أو أقساطاً مستحقة لم يتم سدادها على مدار عدة دورات شحن متتالية، رغم طبيعة النظام القائم على الدفع المسبق.

كما تُعد مخالفة شروط التعاقد سبباً رئيسياً آخر، خاصة في حالات تغيير نشاط الوحدة دون إخطار الشركة، مثل تحويل الاستخدام من سكني إلى تجاري، أو زيادة الأحمال الكهربائية بما يتجاوز القدرة المتعاقد عليها دون الحصول على موافقة رسمية.

وتشمل الحالات الإدارية والفنية كذلك منع موظفي الشركة من إجراء التفتيش أو الفحص الدوري للعداد، أو في حال هدم العقار، حيث يتم رفع العداد تمهيداً لتصفية الحسابات، كذلك قد يتم سحب العداد عند حدوث أعطال فنية تؤثر على دقة تسجيل الاستهلاك، بهدف فحصه أو استبداله.

و تشير الضوابط إلى إمكانية رفع العداد إدارياً إذا ظل دون شحن لفترات طويلة، تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، خاصة في الوحدات المغلقة، وذلك للتأكد من عدم وجود ممارسات غير قانونية.

ويؤكد خبراء قطاع الكهرباء أن الالتزام بشروط التعاقد، وتجنب أي محاولات للعبث بالعداد، إلى جانب الانتظام في سداد المستحقات، يمثل الضمان الحقيقي لاستمرار الخدمة دون مشكلات، مشددين على ضرورة الإبلاغ الفوري في حال ظهور أي مؤشرات أعطال أو تحذيرات، تفادياً لاتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى رفع العداد وتوقيع غرامات.

إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

ميدو

بعد حبس نجله… أول تعليق من ميدو في أحدث ظهور له

قرار رسمي من الحكومة بشأن إجازة شم النسيم.. هل تم ترحيلها للخميس؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

مصرع سبعة أشخاص وإصابة آخرين في حادثي سير بوسط وشرق السنغال

وسائل إعلام إيرانية: دوي 6 انفجارات متتالية في مدينة قم وسط البلاد

رئيس السلطة القضائية الإيرانية يدعو لتسريع أحكام الإعدام ضد العملاء

شعرك بيقع بشكل مخيف؟ 7 أسباب خطيرة وراء تساقط الشعر وطرق فعالة توقفه فورًا

بملابس الجيم.. نسرين طافش تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

طريقة عمل ريش ضاني في الفرن زي المطاعم.. سر التتبيلة

بعد ارتفاعات الأسعار.. أرخص سيارة زيرو تقدمها شيري في مصر

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

المزيد