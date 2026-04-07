الصحة: 93 مليون مستفيد من المبادرات الرئاسية وخدمات مجانية شاملة

كشف حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة نجحت في الوصول إلى نحو 93 مليون مواطن، من خلال 14 مبادرة تستهدف التوعية والكشف المبكر والعلاج المجاني.

وأوضح خلال صباح الخير يا مصر أن هذه المبادرات تشمل فحص المقبلين على الزواج، ومبادرات صحة الأم والجنين، والكشف عن الأمراض الوراثية للأطفال، وعلاج ضعف السمع، إلى جانب مبادرات الأنيميا والتقزم وضعف الإبصار.

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالصحة النفسية، من خلال إطلاق برامج لمواجهة الإدمان وإدمان الإنترنت والتوحد، في إطار تحقيق مفهوم الصحة الشاملة.

وأشار كذلك إلى جهود الدولة في توطين صناعة الدواء، من خلال تطوير مدينة الدواء المصرية، والعمل على تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية لضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية دون انقطاع.