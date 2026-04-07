الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

مش بس أكل وشرب.. أخصائي صحة نفسية تكشف احتياجات الطفل الخفية المدمرة في صمت

أسماء عبد الحفيظ

في الوقت الذي يحرص كثير من الآباء والأمهات على توفير الطعام الجيد والملابس المناسبة لأطفالهم، يغفل البعض جانبًا لا يقل أهمية، بل قد يكون الأخطر على الإطلاق، وهو الاحتياجات النفسية للطفل.

 

 وفي هذا السياق، تؤكد أخصائي الصحة النفسية هبة شمندي أن الطفل لا يعيش بالاحتياجات المادية فقط، بل يحتاج إلى دعم نفسي وعاطفي يومي ليكبر بشكل سليم ومتوازن.

 

الاحتياجات النفسية للطفل أساس تكوين الشخصية

توضح هبة شمندي أن السنوات الأولى من عمر الطفل هي المرحلة الأهم في بناء شخصيته، حيث يتشكل خلالها الإحساس بالأمان والثقة بالنفس، وأي خلل في تلبية هذه الاحتياجات قد يؤدي إلى مشكلات نفسية وسلوكية تظهر لاحقًا في صورة قلق أو عدوانية أو انطواء.

أولًا: الشعور بالأمان

الأمان النفسي هو حجر الأساس في حياة الطفل.

يحتاج الطفل إلى الشعور بأن هناك من يحميه ويدعمه دون شروط. 

الخلافات المستمرة بين الوالدين أو التهديد الدائم بالعقاب يفقد الطفل هذا الإحساس، ما ينعكس على سلوكه وثقته بنفسه.

ثانيًا: الحب غير المشروط

تشير أخصائي الصحة النفسية إلى أن الطفل يحتاج أن يشعر بأنه محبوب لذاته، وليس فقط عندما ينجح أو يتفوق. 

ربط الحب بالإنجاز فقط يخلق طفلًا قلقًا يخاف الفشل ويبحث دائمًا عن إرضاء الآخرين.

ثالثًا: الاستماع والتقدير

من الأخطاء الشائعة تجاهل مشاعر الطفل أو التقليل منها. 

الطفل يحتاج لمن يستمع له بجدية، حتى لو كانت مشاكله بسيطة في نظر الكبار. 

هذا يعزز ثقته بنفسه ويشجعه على التعبير عن مشاعره بدلًا من كبتها.

رابعًا: الاحتواء وقت الخطأ

العقاب القاسي أو التوبيخ المستمر قد يخلق فجوة نفسية بين الطفل ووالديه.

الأفضل هو احتواء الطفل وتوجيهه بهدوء، مع شرح الخطأ بطريقة تساعده على التعلم دون شعور بالإهانة.

خامسًا: الشعور بالقيمة

يحتاج الطفل أن يشعر أنه مهم وله دور داخل الأسرة، كلمات بسيطة مثل "أنا فخور بيك" أو "رأيك مهم" تترك أثرًا عميقًا في تكوين شخصيته.

سادسًا: اللعب والتعبير الحر

اللعب ليس مجرد ترفيه، بل هو وسيلة أساسية لتفريغ المشاعر والتعبير عن الذات.

الأطفال الذين يُحرمون من اللعب قد يعانون من توتر داخلي يظهر في سلوكهم.

 

إهمال الاحتياجات النفسية.. نتائج خطيرة

تحذر شمندي من أن تجاهل هذه الجوانب قد يؤدي إلى ظهور مشكلات نفسية مثل:

  • ضعف الثقة بالنفس
  • القلق المستمر
  • العدوانية أو الانطواء
  • صعوبة تكوين علاقات اجتماعية


كيف نحمي أطفالنا نفسيًا؟

تؤكد أخصائي الصحة النفسية أن الحل ليس معقدًا، بل يبدأ من:

  • قضاء وقت حقيقي مع الطفل يوميًا
  • التعبير عن الحب بالكلام والأفعال.
  • الاستماع دون حكم
  • دعم الطفل في الفشل قبل النجاح.
تناول البصل الاخضر
مرور الشرقية
وحدة محلية
متلازمة الست المُرهَقة
