هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

عبد العزيز جمال

يتصدر عيد القيامة 2026 اهتمامات المواطنين في مصر مع اقتراب موعده يوم الأحد 12 أبريل، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كان هذا اليوم يُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر تشمل جميع العاملين في الدولة، أم أنه يقتصر على فئات محددة وفق طبيعة العمل والقطاعات المختلفة.

ويأتي عيد القيامة هذا العام في توقيت لافت، إذ يسبقه مباشرة أحد الشعانين وأسبوع الآلام، فيما يليه بيوم واحد فقط شم النسيم يوم الاثنين 13 أبريل، ما يجعل فترة الأعياد والإجازات المتتالية محط اهتمام واسع بين الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات، خاصة مع ترقب قرارات الإجازات الرسمية خلال هذه الفترة.

قرار رئيس الوزراء 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.


 

مدبولي

 

هل عيد القيامة 2026 إجازة رسمية؟

وفقًا للقرار الوزاري رقم 346 لسنة 2025، يحق للعاملين المسيحيين الخاضعين لقانون العمل الحصول على إجازات مدفوعة الأجر في أعيادهم الدينية، إلى جانب الإجازات الرسمية المعتمدة للدولة.

ويشمل ذلك عددًا من المناسبات الخاصة بالأقباط الأرثوذكس مثل عيد الميلاد، والغطاس، وأحد الشعانين، وخميس العهد، وعيد القيامة.

أما بالنسبة للأقباط الكاثوليك والبروتستانت، فتتضمن الإجازات الخاصة بهم رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد، وعيد القيامة، بما يضمن تنظيم الإجازات الدينية وفقًا للطوائف المختلفة.

كما يتيح القرار في بعض المناسبات مثل أحد الشعانين وخميس العهد مرونة في مواعيد الحضور للعمل، بحيث يمكن تأخير بدء الدوام حتى الساعة العاشرة صباحًا، بما يساعد الموظفين على أداء الشعائر الدينية دون التأثير الكامل على سير العمل.
 

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة

هل عيد القيامة 2026 إجازة رسمية في مصر؟

حتى الآن، لا يُعد عيد القيامة 2026 إجازة رسمية عامة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة، حيث تستمر أغلب المصالح الحكومية والهيئات العامة في العمل بشكل طبيعي في هذا اليوم.

لكن في المقابل، يحصل العاملون المسيحيون على إجازة في العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وفقًا للوائح الداخلية لكل مؤسسة، في إطار احترام الطابع الديني للمناسبة وتنظيم بيئة العمل.

تنظيم مرن داخل المؤسسات خلال فترة الأعياد

مع اقتراب عيد القيامة 2026، تلجأ بعض المؤسسات إلى تطبيق أنظمة عمل مرنة، خاصة في الشركات الكبرى، من خلال منح إجازات للعاملين الأقباط أو تنظيم العمل بنظام الورديات والتناوب.

ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق توازن بين استمرار العمل داخل المؤسسات من جهة، واحترام المناسبات الدينية من جهة أخرى، خاصة خلال فترة تتزامن فيها عدة أعياد متتالية.
 

شم النسيم.. الإجازة الرسمية للجميع

يأتي عيد شم النسيم يوم الاثنين 13 أبريل 2026 كإجازة رسمية مدفوعة الأجر تشمل جميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

ويُعد شم النسيم من أقدم الأعياد المصرية ذات الطابع الوطني، ويرتبط بشكل مباشر بعيد القيامة، لكنه يُصنف كعيد قومي يحتفل به جميع المصريين دون استثناء، ما يجعله ضمن الإجازات الرسمية الثابتة سنويًا.
 

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بقاون العمل في هذه الحالة

خريطة الأعياد في أسبوع واحد

تشهد فترة أبريل 2026 سلسلة من المناسبات المتتابعة، تبدأ بأحد الشعانين، ثم أسبوع الآلام، وصولًا إلى عيد القيامة 12 أبريل، ثم شم النسيم في 13 أبريل.

وتتميز هذه الفترة بأجواء روحانية داخل الكنائس، إلى جانب مظاهر اجتماعية وعائلية واسعة في مختلف المحافظات.

معلومات حول عيد القيامة 2026

يُعد عيد القيامة 2026 من أهم المناسبات الدينية لدى الأقباط، ويأتي بعد انتهاء فترة الصوم الكبير، حيث تُقام صلوات واحتفالات كنسية تعكس معاني الفرح والانتصار.

القائمة الكاملة للإجازات الرسمية في مصر حتى نهاية 2026

تشمل الأجندة الرسمية للدولة مجموعة من الإجازات التي تجمع بين المناسبات الدينية والوطنية، وتأتي مواعيدها كالتالي:

الإثنين 13 أبريل: شم النسيم

السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء

الجمعة 1 مايو: عيد العمال

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عرفات

من الأربعاء 27 إلى الجمعة 29 مايو: عيد الأضحى

الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية

الثلاثاء 30 يونيو: ثورة 30 يونيو

الخميس 23 يوليو: ثورة 23 يوليو

الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف

الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة

وتشكل هذه المناسبات محطات مهمة على مدار العام، حيث تمنح العاملين في مختلف القطاعات فرصًا للراحة، إلى جانب الاحتفال بالرموز الدينية والوطنية.

