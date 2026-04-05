رئيس مجلس الشيوخ يهنئ المسيحيين بذكرى أحد الشعانين وقرب عيد القيامة

هنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد، اليوم / الأحد/ ، الأخوة الأقباط في مصر والعالم بمناسبة ذكرى أحد الشعانين وقرب حلول عيد القيامة المجيد، معربًا عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات،وداعيًا الله أن تعود هذه المناسبات الطيبة على مصر بمزيد من الخير والرخاء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والوئام والاستقرار.

جاء ذلك في مستهل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تناقش مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقال رئيس مجلس الشيوخ - في نص كلمته - إن "انعقاد جلستنا اليوم يتزامن مع ذكرى أحد الشعانين.. هذه الذكرى التي لها في قلوب إخواننا المسيحيين مكانة روحية جليلة؛ وبهذه المناسبة، ومع قرب حلول عيد القيامة المجيد، يطيب لي أن أتقدم لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولإخواننا المسيحيين في مصر وفي العالم، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات".

ودعا رئيس الشيوخ، المولى عز وجل أن "تعود هذه المناسبات الطيبة عليهم، وعلى مصرنا الغالية، بمزيد من الخير والرخاء، وأن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والوئام والاستقرار، وأن يظل شعبها نسيجاً واحداً قوياً مترابطاً يجمعه الود والمحبة والإخلاص والانتماء للوطن..وكل عام وإخواننا المسيحيون بخير، وكل عام ومصرنا الأبية في أمن وأمان".