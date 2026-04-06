وطن واحد يجمعنا.. محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بعيد القيامة | صور

شهد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، الاحتفال بعيد القيامة المجيد بكنيسة الشهيدة دميانة بمدينة كفرالشيخ، نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مقدمًا التهنئة للمصريين عامةً وأبناء المحافظة خاصةً بهذه المناسبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، والدكتور يحي عيد، رئيس جامعة كفرالشيخ، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من وكلاء الوزارات الخدمية، وأعضاء بيت العائلة بكفرالشيخ، ورجال الأزهر الشريف والأوقاف، والآباء رعاة كنائس كفر الشيخ، وعدد كبير من الآباء الكهنة، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وكان في استقبال المحافظ ومرافقيه نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف كفرالشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط والبراري وبلقاس، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحي والإسلامي.

في كلمته، قدم محافظ كفرالشيخ التهنئة لأبناء المحافظة وجميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، ناقلًا تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قائلاً: "منذ فترة قليلة كنا نحتفل معاً بعيد الميلاد المجيد، ثم عيد الفطر المبارك، واليوم نقدم التهنئة بعيد القيامة المجيد.. ثلاث مناسبات عظيمة، وكلها تؤكد أن مصر فعلاً بلد واحدة.. وشعب واحد.. وقلب واحد.. وإيد واحدة.. ومصير واحد.

وتابع: وطول ما إحنا متماسكين وملتفين حوالين قيادتنا السياسية، محدش يقدر علينا، مهما كانت التحديات"، واعدًا أهالي كفرالشيخ ببذل المزيد من الجهد لتنمية كل القطاعات وخدمة أهالينا بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الوحدة الوطنية هي القوة التي تميز الشعب المصري، وأن التسامح والاعتدال يشكلون نموذجًا فريدًا للمصريين على مر العصور، متمنيًا دوام التقدم والرقي والازدهار لمصرنا الغالية.