الباز: الأمن القومي المصري والعربي مفتاح فهم صراعات الشرق الأوسط

أكد الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، أن الشرق الأوسط يمر بمرحلة دقيقة تتطلب رؤية متعمقة تتجاوز مجرد متابعة العمليات العسكرية اليومية، مشددًا على أن الأمن القومي المصري والعربي يشكلان الأساس لفهم تطورات المنطقة.

وقال محمد الباز، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن قراءة الأحداث تتطلب تمييزًا بين ساحة المعارك التي تركز على الاشتباكات اليومية، وساحة الحرب التي تشمل الأبعاد السياسية والدبلوماسية والاستخباراتية والتحالفات الدولية، مؤكدًا أن الواقع السياسي يُدار وفق موازين مختلفة عن الخطاب الإعلامي الحماسي.

وتابع الإعلامي محمد الباز، أن السياسة المصرية تقوم على حماية مصالح المواطنين وتعزيز الأمن القومي العربي، مستعرضًا سرعة التحرك الدبلوماسي المصري، مثل البيان الصادر في 28 فبراير واتباعه باتصالات مكثفة مع قادة المنطقة، والتي تُظهر اليقظة والفاعلية في إدارة الأزمات.

واختتم الباز حديثه بالتأكيد على أن ما بعد الحرب سيغير خريطة المنطقة وعلاقات الشعوب والدول، وأن وعي المواطن العربي يعد الحصن الأول لمواجهة تحديات المستقبل.