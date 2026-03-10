قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ثلاثة قرارات نارية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
قرارات عاجلة من الخطيب ضد فريق الأهلي
صلاة التهجد 2026 وليلة القدر اليوم.. كل ما تريد معرفته بـ50 حقيقة
طائرة الزمالك تواجه بتروجت في الدوري الممتاز .. غدا
دعاء ليلة القدر 21 رمضان لـ دار الإفتاء.. ردّد أفضل صيغة للدعاء المستجاب
كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها
راحوا قسم الشرطة ضاربين بعض بسبب كلب | خناقة مثيرة في مدينة بدر
الملّاك في ورطة .. توريث شقق الإيجار القديم بهذه الحالة
أسعار البنزين في أمريكا تتجاوز 3.50 دولار للجالون مع اضطراب سوق النفط
البيت الأبيض : الجيش الأمريكي يستهدف قدرات إيران الصاروخية بضربات جوية
ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج
بتوجيهات شيخ الأزهر.. الطالب الحسن حسام 16 سنة يؤم آلاف المصلين بالجامع الأزهر
توك شو

محمد الباز: لا أعتقد أن يقول الرسول إن النساء ناقصات عقل ودين

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
هاجر ابراهيم

أكد الإعلامي محمد الباز: "أنا لا أعتقد أن يقول الرسول إن النساء ناقصات عقل ودين.. والرسول الذي أتي بهذه الثورة لتحسين أوضاع الناس والمرأة وإكرامها”.

وقال محمد الباز، خلال لقائه ببرنامج “ورا الشمس”، عبر فضائية “الشمس”: “التغيير الاجتماعي الذى أتي به الرسول لم يكن أن يتم عمله مرة واحدة”.

وتابع: “هذا الأمر مثل تحرير العبيد، حيث أنه لن يكن يتم عمله مرة واحدة، لأنه قوي اقتصادية فى المجتمع، وهو المكن بتاع زمان، والرسول حرمهم على مراحل، والمرأة كانت ميراث ملهاش حاجة، فهنا جاء الرسول بأخذ الحقوق بالطريقة التدريجية”.

محمد الباز الرسول النساء

