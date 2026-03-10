محمد الباز: لا أعتقد أن يقول الرسول إن النساء ناقصات عقل ودين

أكد الإعلامي محمد الباز: "أنا لا أعتقد أن يقول الرسول إن النساء ناقصات عقل ودين.. والرسول الذي أتي بهذه الثورة لتحسين أوضاع الناس والمرأة وإكرامها”.

وقال محمد الباز، خلال لقائه ببرنامج “ورا الشمس”، عبر فضائية “الشمس”: “التغيير الاجتماعي الذى أتي به الرسول لم يكن أن يتم عمله مرة واحدة”.

وتابع: “هذا الأمر مثل تحرير العبيد، حيث أنه لن يكن يتم عمله مرة واحدة، لأنه قوي اقتصادية فى المجتمع، وهو المكن بتاع زمان، والرسول حرمهم على مراحل، والمرأة كانت ميراث ملهاش حاجة، فهنا جاء الرسول بأخذ الحقوق بالطريقة التدريجية”.