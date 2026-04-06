الغنائم للفائز.. ترامب: الحرب ضد فنزويلا استغرقت 45 دقيقة فقط.. وحصلنا على النفط

قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمحةً عن رؤيته للسيطرة على النفط في كلٍّ من إيران وفنزويلا، إذ صرّح برغبته في الاستيلاء على النفط الإيراني، قائلاً: "للفائز الغنائم".

وقال ترامب، للصحفيين، في مؤتمر عُقد بعد ظهر اليوم حول الحرب الأمريكية الإيرانية، رداً على سؤالٍ حول توضيح تصريحاته السابقة بشأن الاستيلاء على النفط الإيراني- التي أقرّ بأنها قد تكون خطوةً محفوفة بالمخاطر السياسية-: "لو كان الأمر بيدي؛ لفعلتُ ذلك، فأنا رجل أعمال في المقام الأول".

وأضاف ترامب: "كما تعلمون، انتهت الحرب في فنزويلا في غضون 45 دقيقة تقريباً"، في إشارةٍ إلى العملية الأمريكية التي جرت في وقتٍ سابق من هذا العام وأدت إلى الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وتابع: "لدينا أشخاصٌ رائعون يُديرون فنزويلا، أشخاصٌ أكفاء للغاية، أعني أن العلاقة جيدة، ونحن شركاء مع فنزويلا، وقد استولينا على مئات الملايين من البراميل، مئات الملايين".

ونوه بأن القيادة المؤقتة الحالية في فنزويلا أبدت استعداداً ملحوظاً لبيع النفط الفنزويلي للولايات المتحدة، وتعزيز شراكتها معها.

ورغم أن ترامب أعرب مراراً عن رغبته في تكرار الوضع في إيران الغنية بالنفط؛ إلا أنه صرّح في وقت سابق، اليوم، بأنه “لا يعلم إن كان الأمريكيون يؤيدون مثل هذه الخطوة”.