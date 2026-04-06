أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

كشفت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن إيران وأمريكا تلقتا خطة اتفاق من مرحلتين يتضمن وقفا لإطلاق النار ثم اتفاقا نهائيا.

وأضافت رويترز عن مصدر مطلع أن خطة إنهاء الأعمال القتالية في الشرق الأوسط يتعين الموافقة عليها اليوم الاثنين.

وكشفت رويترز عن مصدر مطلع أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أجرى اتصالات منفصلة مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس والمسئول التفاوضي الأمريكي ستيف وويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

ووفق المصادر فستقود الخطة لوقف فوري لإطلاق النار وفتح مضيق هرمز ويتم التوصل لاتفاق نهائي خلال 15 إلى 20 يوما، فيما يتضمن مقترح الاتفاق النهائي تخلي إيران عن الأسلحة النووية ورفع العقوبات والإفراج عن أصولها.



ووضعت باكستان إطارا لإنهاء الأعمال العدائية وتبادلته مع إيران والولايات المتحدة و سيتم صياغة مذكرة تفاهم يتم الانتهاء منها بواسطة باكستان وهي قناة الاتصال الوحيدة بالمحادثات.

من جانبه قال مسؤول إيراني رفيع لرويترز: طهران تلقت مقترح باكستان وتجري مراجعته ولن تقبل مواعيد نهائية أو أي ضغوط ولن تعيد فتح مضيق هرمز مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار لأن طهران ترى أن أمريكا ليست مستعدة لوقف دائم لإطلاق النار.

