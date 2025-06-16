ما هي صواريخ فرط صوتية المستخدمة من إيران ضد إسرائيل؟ وأقصى مدى لها؟

أثار الهجوم الإيراني الواسع على إسرائيل مؤخرًا جدلًا واسعًا، خاصة بعد إعلان طهران استخدام صواريخ فرط صوتية في العملية، في سابقة هي الأولى من نوعها بالمنطقة.

ووفقًا للحرس الثوري الإيراني، تم استخدام صواريخ من طراز “فتاح”، يُرجح أن تكون “فتاح 2” أو “فتاح 3”، التي تصل سرعتها إلى أكثر من 15 ماخ، ما يجعل اعتراضها شبه مستحيل.

الهجوم شمل أيضًا طائرات مسيّرة وصواريخ كروز وباليستية، ويضع هذا التطور إيران ضمن الدول القليلة التي تمتلك هذا النوع المتقدم من الصواريخ، ما يعيد تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط ويثير مخاوف دولية من التصعيد.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.