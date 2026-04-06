قطر تطالب بوقف الاعتداءات والعودة للحوار.. والقصف ينال من مستشفيات إيران

كشفت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة قطر والمنطقة.

جاء ذلك باتصال مع وزير خارجية إسبانيا.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة والعودة للحوار لاحتواء الأزمة.

فيما قال نائب وزير خارجية إيران إن ترامب هدد بارتكاب جرائم حرب ما يترتب عليه مسؤولية أمام المحكمة الجنائية الدولية وسنرد بحزم وسرعة على أي تهديد أو عمل عدواني وشيك وننصح ترامب بالكف عن إطلاق تهديدات لا تقتصر تداعياتها على إيران.

وأفادت وزارة الصحة الإيرانية بإخلاء 8 مستشفيات في طهران عقب هجمات للعدو منذ بدء الحرب و تضرر 54 مركزا للطوارئ و46 وحدة طبية و216 مركزا صحيا و41 سيارة إسعاف منذ بدء الحرب.



