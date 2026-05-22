مصطفى كامل يهنئ الأمة الإسلامية باقتراب عيد الأضحى

هنأ مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الأمة الإسلامية بحلول عيد الاضحي المبارك.

وكتب مصطفى كامل عبر فيسبوك: "كل عام وانتم بخير وعيد اضحى مبارك اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ كلِّه عاجلِه، وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ كلِّه عاجلِه، وآجلِه... وأسأَلُكَ الجنَّةَ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعملٍ" .

وكان قد عقد مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل اجتماعًا موسعًا مع أعضاء المجلس، شهد مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بأعضاء الجمعية العمومية وأصحاب المعاشات والأرامل، وذلك في إطار خطة النقابة المستمرة لتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة للأعضاء.



وأسفر الاجتماع عن اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية ودعم الأعضاء صحيًا واجتماعيًا، حيث أعلن المجلس زيادة المعاشات اعتبارًا من استحقاق شهر يونيو المقبل بنسبة 10%، ليصل المعاش إلى 2750 جنيهًا، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا بين أعضاء الجمعية العمومية.



كما قرر مجلس النقابة مخاطبة نقابات الفروع ورؤساء مجالس العمل بالمحافظات المختلفة، من أجل الاستمرار في تنفيذ التقليد السنوي الخاص بذبح العجول وتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية وأصحاب المعاشات والأرامل، دعمًا لهم وتخفيفًا للأعباء الاقتصادية.