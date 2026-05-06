مصطفى كامل: حضور عزاء هاني شاكر متاح بدون QR Code

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تفاصيل مراسم عزاء الفنان الكبير هانى شاكر، مؤكداً أنه سيُقام غداً بمسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر.

واوضح مصطفى كامل أن العزاء سيكون مفتوحاً أمام جميع محبي الفنان الراحل دون أي قيود على الحضور، نافياً ما تردد مؤخراً بشأن اشتراط الحصول على رمز QR Code للدخول.

وشيعت اليوم جنازة أمير الغناء العربى الفنان الكبير هانى شاكر، من مسجد أبو شقة في اكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء والمشاهير في وداع مهيب يليق بمكانة فنان عظيم أثرى الساحة الموسيقية بتاريخه الفني على مدار أكثر من 40 عاما، قدم خلالها الراحل نجاحات كبيرة.

وقد رحل هاني شاكر رحل عن عالمنا الأحد الماضي بعد معاناته الأخيرة مع المرض، وقد تم دفن جثمان الفقيد بمقابر العائلة بطريقة الواحات بمدينة 6 أكتوبر، على ان يتم العزاء غدا الخميس عقب صلاة المغرب بمسجد أبو شقة بأكتوبر .