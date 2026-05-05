الإشراف العام
فن وثقافة

تعليق العمل بالنقابة وفروعها.. مصطفى كامل يعلن الأربعاء حدادا على رحيل هاني شاكر

يارا أمين

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، حالة الحداد داخل النقابة العامة وجميع فروعها بالمحافظات والأقاليم، وذلك حدادًا على روح الفنان الراحل هاني شاكر.

ونشر مصطفى كامل بيانًا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، أكد خلاله أن يوم الأربعاء سيشهد إعلان الحداد الرسمي داخل نقابة المهن الموسيقية، تعبيرًا عن الحزن لرحيل هاني شاكر، الذي يعد واحدًا من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

وجاء القرار عقب حالة الحزن الكبيرة التي سيطرت على الوسط الفني ومحبي الفنان الراحل بعد إعلان وفاته، حيث حرص عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة على نعيه بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كشف الملحن أحمد زعيم تفاصيل آخر أغنية سجلها الفنان الراحل هاني شاكر، والتي انتهى من تسجيلها قبل وفاته، لكنها لم تُطرح للجمهور حتى الآن، مؤكدًا أنها كانت من المقرر إصدارها بعد عيد الفطر الماضي.


وقال زعيم لبرنامج «اليوم هنا القاهرة»:"في البداية بعزي كل الجمهور المحب لهاني شاكر وبعزيكم وأعزي نفسي، بالفعل سجلنا أغنية ضمن آخر أعماله، وكان من المفترض طرحها بعد عيد الفطر الماضي."


وأضاف أن الأغنية تم تنفيذها بالكامل، وأن الفنان الراحل سجلها قبل سفره إلى الأردن لإجراء عملية في المفصل، مشيرًا إلى أنه زاره بعد ذلك وكان في حالة صحية غير مستقرة، لكنه أبدى رغبته في الاستماع للأغنية.

وتابع:"قلت له لا تقلق، يومين وهسمعك، وكنت وقتها في مرحلة المكس والماستر مع الموزع عمرو عبد الفتاح، وهندسة الصوت لماهر صلاح، وهي من كلمات الشاعرة هالة الزيات."

وأوضح زعيم أن الراحل استمع للأغنية وأبدى إعجابه بها، وكان قد طلب حضور الاستوديو مجددًا الأسبوع التالي برفقة نجله شريف، الذي كان يرافقه خلال الفترة الأخيرة ويتابع أعماله.

وأشار إلى أن الأغنية ستصدر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن قرار طرحها سيكون بالتشاور مع أسرته، وتحمل اسم “مبقتش أنام”. 

وفاة هانى شاكر 

ورحل الفنان هاني شاكر داخل أحد أكبر المستشفيات في باريس، حيث كان يقيم داخل وحدة العناية المركزة، بعد أن تعرّض لانتكاسة أدّت إلى تدهور في وظائف التنفس، ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

كانت أسرة الفنان تُفضّل تقليل الزيارات خلال هذه الفترة الحرجة، نظرًا لحساسية حالته واحتياجه إلى الهدوء والتركيز الكامل في العلاج، خاصة مع تزايد محبيه داخل فرنسا والراغبين في الاطمئنان عليه.

دخل الفنان المستشفى نتيجة نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، كان قد تعرّض لها من قبل، حيث يعاني من وجود «جيوب» (Diverticula) قد تؤدي إلى التهابات ونزيف.

وتعرّض هاني شاكر لنزيف شديد، وتم نقل كميات من الدم له، إلا أن النزيف لم يتوقف، فتم التدخل عن طريق «الأشعة التداخلية»، ونجح هذا الإجراء في إيقاف النزيف مؤقتًا طوال الليل. 

وفي صباح اليوم التالي عاد النزيف مرة أخرى، وتوقّف القلب لمدة 6 دقائق، وتمت إعادة إنعاشه بسرعة خلال 3 دورات إنعاش في المرة نفسها.

وقرر الدكتور عبد الرحمن لطفي إجراء العملية الجراحية في ظروف شديدة الصعوبة والخطورة.

أُجريت العملية الجراحية بنجاح، وتم نقله إلى العناية المركزة، حيث كان تحت تأثير المهدئات لتخفيف الألم. 

وبعد الإفاقة، كان في وعيه الكامل، وتعرّف على زوجته السيدة نهلة وابنه شريف والفريق المعالج، وبدأ بالفعل مرحلة التعافي من حيث التغذية والحركة. 

لكن نظرًا لطول فترة بقائه في العناية المركزة (حوالي 20 يومًا)، حدث ضعف عام في عضلات الجسم، ومن هنا جاء قرار السفر إلى الخارج إلى مستشفى متخصص في إعادة تأهيل المرضى ومساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية.

ولم يكن سفر الفنان هاني شاكر لاستكمال العلاج فقط ، بل كان الهدف الأساسي التأهيل الطبي المتكامل.

وبدأ المستشفى بالفعل في إجراء الفحوصات والتحاليل ودراسة الحالة لوضع خطة علاج وتأهيل مناسبة.

وشهدت حالة الفنان هاني شاكر تحسنًا ملحوظًا خلال أيام قليلة، وخرج من العناية المركزة، إلا أنه، ، تعرّض لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي وبعدها وافته المنية عن عمر ناهز الـ 73 عاما.

