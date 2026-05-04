بيعملوا تريندات على جثثنا | أشرف زكي : محضّر مفاجأة بعد جنازة هاني شاكر

علق نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي على إطلاق نقابة الصحفيين استمارة تسجيل لتغطية جنازة الفنان هاني شاكر، وذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن".

قال أشرف زكي: "في كلام كتير هنقوله بس خلينا ننتهي من الجنازة لأن أنا اكتشفت حاجات معينة هفجرها بس بعد الجنازة، من خلال جلسة مع نقيب الصحفيين عشان تعرفوا ليه النقابة عملت كده.. نقابة الصحفيين عملت خطوة مهمة جدًا نتمنى تتوفق فيها".

وأضاف أشرف زكي: "لا بد من وضع حد للمندسين اللي بيعملوا تريندات على صفحاتهم على جثثنا إحنا وأنا تقريبًا رصدت مجموعة منهم خلاص. أنا حطيت إيدي على العيال دي".

وكانت شعبة المصورين بنقابة الصحفيين قد أعلنت عن إطلاق استمارة تسجيل لتغطية جنازة وعزاء أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، وذلك في أول تطبيق رسمي لبروتوكول التعاون المبرم مع إحدى الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تنظيم مراسم الجنازات.