هي زي الفل .. أشرف زكي يكذب شائعات الوعكة الصحية لـ ميرفت أمين | خاص

حالة من القلق أثيرت حول الفنانة ميرفت أمين في الساعات الماضية، بعد انتشار عدة شائعات حول تعرضها لوعكة صحية الأمر الذي أقلق محبيها.

وطمأن الفنان د. أشرف زكي، نقيب الممثلين، جمهور ميرفت أمين، في تصريح لموقع صدى البلد، ونفى تعرضها لوعكة صحية، قائلًا: «معندهاش حاجة وهي زي الفل».

أعمال ميرفت أمين

وكان أحدث أعمال ميرفت أمين، هو مشاركتها في مسلسل كلهم بيحبوا مودي، للفنان ياسر جلال، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

وجسدت ميرفت أمين، في أحداث مسلسل كلهم بيحبوا مودي، شخصية عمة"مودي"، وهو الدور الذي يلعبه الفنان ياسر جلال.

كلهم بيحبوا مودي لـ ياسر جلال

يذكر أن الفنان ياسر جلال، كان قد أعلن تعاقده على بطولة مسلسل جديد بعنوان «كلهم بيحبوا مودي»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، ومن المتوقع أن يأتي في إطار كوميدي اجتماعي.