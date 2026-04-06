الجيش الإسرائيلي يكمل موجة الضربات على طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين أنه أكمل موجة من الضربات ضد "أهداف النظام" في طهران.

وجاء ذلك بعد أن أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بوقوع هجمات على مناطق سكنية في طهران في وقت مبكر من صباح الاثنين.



فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية باستمرار البحث عن مفقودين اثنين إثر سقوط صاروخ في حيفا وسط مخاوف على حياتهما.

كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي ببدء تحقيق لكشف فشل محاولات اعتراض صاروخ إيراني أصاب مبنى في حيفا ولم ينفجر رأسه الحربي، مشيرة إلى أن الملجأ أنقذ معظم سكان المبنى بحيفا وعدم انفجار رأس الصاروخ حد من الأضرار.