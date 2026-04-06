خطوة أولى لإنهاء الحرب.. أمريكا وإيران تناقشان وقف إطلاق النار 45 يوما

كشف موقع "أكسيوس" أن وسطاء بين الولايات المتحدة وإيران يكثفون جهودهم للتوصل إلى هدنة مؤقتة لمدة 45 يوماً، قد تشكل خطوة أولى نحو إنهاء دائم للحرب.

ونقل الموقع عن أربعة مصادر أمريكية وإسرائيلية وإقليمية مطلعة أن مشاورات جارية حالياً لبحث شروط هذه الهدنة المحتملة، وسط سباق مع الزمن لاحتواء الموقف. ومع ذلك، أكدت المصادر أن فرص التوصل إلى اتفاق جزئي خلال الـ48 ساعة المقبلة لا تزال "ضئيلة".

ورغم صعوبة التوصل لاتفاق سريع، ينظر إلى هذا التحرك على أنه الفرصة الأخيرة لتفادي تصعيد واسع قد يشمل استهدافاً كبيراً للبنية التحتية المدنية داخل إيران، يقابله رد انتقامي من طهران.

وبحسب المصادر، يناقش الوسطاء مقترح اتفاق من مرحلتين:

المرحلة الأولى: هدنة تمتد 45 يوماً، تستغل لفتح باب المفاوضات حول إنهاء شامل للحرب، مع إمكانية تمديدها إذا استدعت الحاجة لمزيد من الوقت.

المرحلة الثانية: التوصل إلى اتفاق نهائي يضع حداً دائماً للحرب.