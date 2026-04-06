انتشال جثماني إسرائيليين من تحت أنقاض مبنى دمره صاروخ إيراني في حيفا

انتشلت فرق الإنقاذ في إسرائيل جثماني شخصين من تحت أنقاض مبنى تدمر جراء سقوط صاروخ باليستي في مدينة حيفا، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

وأوضحت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أن العملية استغرقت عدة ساعات من العمل المشترك مع قيادة الجبهة الداخلية، قبل العثور على الضحيتين وقد فارقا الحياة تحت الركام.

وأكدت الفرق أن عمليات البحث لا تزال مستمرة في الموقع، في محاولة للوصول إلى شخصين آخرين يعتقد أنهما ما زالا عالقين أو في عداد المفقودين.

وفي السياق ذاته، أشارت فرق الإنقاذ إلى تلقي بلاغات متعددة عن سقوط صواريخ في منطقة حيفا، عقب هجوم صاروخي باليستي جديد نُسب إلى إيران. ووفق تقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن أحد الصواريخ قد يكون مزودًا برأس حربي عنقودي.

كما تحدثت التقارير عن اندلاع حرائق وأضرار مادية في عدة مواقع بالمدينة نتيجة سقوط ذخائر يُشتبه بأنها عنقودية. وأظهرت مشاهد متداولة احتراق سيارة إثر إصابتها بإحدى القذائف الصغيرة، فيما تسببت أخرى في انقلاب مركبة.