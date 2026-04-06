انفجارات متعددة تهز طهران ومناطق جنوبية وشمالية من إيران

أفادت تقارير إعلامية إيرانية فجر اليوم الاثنين بوقوع سلسلة انفجارات قوية في العاصمة طهران ومناطق أخرى من البلاد، وسط معلومات أولية عن استهداف مواقع متعددة، بعضها مدني وتعليمي.

وبحسب هذه التقارير، سمعت أصوات انفجارات عنيفة في عدة أحياء من طهران، من بينها منطقة ستارخان، إلى جانب دوي انفجارات في جنوب ووسط المدينة، فضلاً عن مناطق في شرقها وغربها.

كما أشير إلى وقوع انفجارات قرب مطار مهر آباد، دون اتضاح طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر حتى الآن.

وذكرت مصادر إعلامية أن الهجمات طالت أيضاً جامعة شريف الصناعية، من دون صدور بيانات رسمية توضح حجم الأضرار أو عدد الضحايا المحتملين.

وفي جنوب البلاد، أفيد بسماع انفجارات كبيرة في مدينة بندر عباس المطلة على الخليج العربي، بالتزامن مع هذه التطورات.

وكانت عدة مدن إيرانية قد شهدت مساء الأحد موجة من الانفجارات المتزامنة، استهدفت مواقع عسكرية وصناعية، وسط ترجيحات بأن بعض الضربات طالت منشآت تابعة للحرس الثوري وبنى تحتية حساسة في مناطق مختلفة.

وشملت التقارير مدناً أخرى مثل قم وشيراز وبروجرد، حيث سُجلت انفجارات قوية مع حديث عن استهداف مواقع عسكرية. ففي قم، تحدثت مصادر عن احتمال استهداف شخصية بارزة، دون تأكيد رسمي. أما في شيراز، فقد ترافقت الانفجارات مع تقارير عن ضرب مواقع صاروخية وأنظمة دفاع جوي ومقار للحرس الثوري، خاصة في شمال وشمال شرق المدينة، التي تضم منشآت عسكرية استراتيجية.

كما أُبلغ عن انفجارات في بروجرد غرب البلاد، إضافة إلى دوي انفجارات في مدينتي بوشهر وبندر عباس على ساحل الخليج، في ظل غياب معلومات دقيقة حول طبيعة الأهداف وحجم الأضرار.