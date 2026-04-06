فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

كشفت فولكس فاجن⁠ عن الجيل الجديد من سيارتها أطلس 2027، في خطوة تعكس توجه الشركة لتحديث واحدة من أبرز سياراتها العائلية متعددة الاستخدامات، عبر مزيج من التصميم الأكثر جرأة والتقنيات المتقدمة.

ورغم احتفاظ السيارة فولكس فاجن أطلس 2027 ،بهويتها العامة، فإن التحديثات جاءت واضحة، خاصة على مستوى الشكل الخارجي الذي أصبح أكثر حدة وانسيابية، مع الحفاظ على الطابع الصندوقي والرفارف البارزة التي تميز هذا الطراز.

كما زاد طول السيارة بشكل طفيف، بينما بقيت الأبعاد الأخرى دون تغيير ملحوظ، اعتمادا على نسخة مطورة من منصة MQB Evo.

وفي الواجهة الأمامية، حصلت أطلس على بصمة تصميمية جديدة تعتمد على إضاءة LED ممتدة عبر الشبكة الأمامية، تتكامل مع شعار الشركة المضيء، ما يمنح السيارة حضورا أكثر عصرية، خاصة في الفئات الأعلى تجهيزا.

وداخليا، شهدت المقصورة نقلة نوعية من حيث جودة الخامات والتكنولوجيا؛ لتوفر تجربة أكثر رفاهية وراحة للركاب، وهو ما يعزز مكانتها ضمن فئة السيارات العائلية الكبيرة.

وتعتمد السيارة على نسخة محدثة من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، بقوة تصل إلى 282 حصانا، بزيادة طفيفة عن الجيل السابق، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ورغم انخفاض العزم؛ تؤكد الشركة تحسين كفاءة استهلاك الوقود، ويتوفر نظام الدفع الأمامي بشكل قياسي، مع خيار الدفع الرباعي.

وفيما يتعلق بالأمان، حصلت أطلس 2027 على حزمة موسعة من أنظمة مساعدة السائق، تشمل تطوير نظام القيادة شبه الذاتية، الذي يدعم تغيير الحارة المرورية تلقائيا، إلى جانب نظام الطوارئ القادر على إيقاف السيارة بأمان عند اكتشاف حالة صحية حرجة للسائق، بالإضافة إلى تقنيات متقدمة للمساعدة في الركن.

كما أشارت الشركة إلى نيتها تقديم نسخة هجينة مستقبلا، لكنها لن تصل قبل نهاية العقد الحالي، ومن المنتظر الإعلان عن الأسعار والتفاصيل الكاملة قبل طرح السيارة في الأسواق خلال الخريف، مع توقعات بزيادة طفيفة مقارنة بالجيل الحالي.