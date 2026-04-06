بقوة 420 حصانا.. سوبارو جيتاواي 2027| صور

أعلنت شركة سوبارو عن طرازها الجديد سوبارو جيتاواي موديل 2027 الكهربائية، وتنتمي جيتاواي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجمع بين الأداء الجبار والذكاء التقني في سوق السيارات الكهربائية .

سوبارو جيتاواي موديل 2027

مواصفات سوبارو جيتاواي موديل 2027

تظهر سيارة سوبارو جيتاواي موديل 2027 بـ خطوط انسيابية، ومقابض أبواب مدمجة تعزز من الكفاءة الهوائية، وبها إضاءة LED أمامية وخلفية تتضمن شعارات مضيئة، وبها عجلات معدنية مقاس 19 بوصة، وبها قضبان سقف قابلة للطي .

بالاضافة إلي ان سيارة سوبارو جيتاواي موديل 2027 بها، شاشة تعمل باللمس مركزية ضخمة مقاس 14 بوصة، وشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها مقاعد مهواة ومدفأة، وبها إضاءة محيطية قابلة للتخصيص .

محرك سوبارو جيتاواي موديل 2027

تحصل سيارة سوبارو جيتاواي موديل 2027 علي قوتها من محركيين كهربائيين ينتجوا قوة 420 حصان، وتعمل نظام الدفع الرباعي المتناظر، وتتسارع من وضع الثبات إلى 100 كم/ساعة في أقل من 5 ثواني، ومدعومة بنظام X-MODE المتطور الذي يتضمن أوضاع خاصة للثلج والتراب والطين العميق، وبها بطارية سعة 95.8 كليووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 482 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ سوبارو في صناعة السيارات

بدأت شركة سوبارو بإنتاج سيارة سوبارو 360 عام 1958، وهي سيارة اقتصادية صغيرة جعلت ملكية السيارات متاحة للأسرة اليابانية المتوسطة.

وفي عام 1971 نشرت نظام الدفع الرباعي في سيارات الركاب العادية، وفي عام 1989 تم إطلاق طراز "ليجاسي" الذي أعاد تعريف العلامة كسيارة فخمة وعملية .

وفي عام 1993 طرحت "إمبريزا" التي أصبحت رمز للشركة بفضل نجاحاتها في بطولة العالم للراليات، وفي عام 1997 تم تقديم "فورستر" التي دمجت بين سيارات الركاب ومركبات الدفع الرباعي.