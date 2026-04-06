أسعار ألفا روميو تونالي 2026 في السعودية

كشفت شركة ألفا روميو عن طرازها الجديد ألفا روميو تونالي موديل 2026، وتنتمي تونالي لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتجمع بين الأداء الرياضي والعملية اليومية، وتنافس الكثير من الإصدارات من ضمنها، أودي Q3، وبي إم دبليو X1، وفولفو XC40 .

مواصفات ألفا روميو تونالي موديل 2026

زودت سيارة ألفا روميو تونالي موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، انه تم إعادة تصميم شبكة سكوديتو الشهيرة لتصبح أكثر حدة، وبها أربع فتحات تهوية مستوحاة مباشرة من الأسطورة 33 سترادالي، وبها مصابيح أمامية LED مصفوفة تمنحها نظرة هجومية، وبها عجلات معدنية مقاس 17 بوصة، وبها كونسول مركزي، وبها شاشات رقمية مقاس 12.3 بوصة للعدادات، وبها شاشة اخري مقاس 10.25 بوصة للمعلومات والترفيه، وتدعم أنظمة الهواتف الذكية لاسلكياً، وبها أزرار فيزيائية للتحكم في المناخ .

محرك ألفا روميو تونالي موديل 2026

تحصل سيارة ألفا روميو تونالي موديل 2026 علي قوتها من محرك هجين خفيف سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 173 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.5 ثانية .

ويوجد بـ سيارة ألفا روميو تونالي موديل 2026 محرك اخر هجين قابل للشحن سعة 1300 سي سي، وتنتج قوة 265 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.6 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ألفا روميو تونالي موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ألفا روميو تونالي موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 178 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة ألفا روميو تونالي موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 213 ألف ريال سعودي .