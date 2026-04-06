شاهد| فورد إكسبيديشن 2027 الجديدة

أعلنت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد إكسبيديشن موديل 2027، وتنتمي إكسبيديشن لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

فورد إكسبيديشن موديل 2027

مواصفات فورد إكسبيديشن موديل 2027

فورد إكسبيديشن موديل 2027

زودت سيارة فورد إكسبيديشن موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، لمسات مستوحاة من سيارة العضلات موستنج دارك هورس، وبها جنوط ضخمة مقاس 22 بوصه بلون أسود لامع، وبها شعارات خاصة بالذكرى الثلاثين منتشرة في أنحاء الهيكل، وبها شعار الذكرى الثلاثين محفور على غطاء الكونسول الوسطي المنزلق وعلى عتبات الأبواب، وبها مقصورة باللون الرمادي لتتناغم مع حزمة Stealth المظلمة، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 24 بوصه موضوعة بشكل مرتفع بالقرب من الزجاج الأمامي لتوفير رؤية بانوراما للمعلومات.

محرك فورد إكسبيديشن موديل 2027

فورد إكسبيديشن موديل 2027

تستمد سيارة فورد إكسبيديشن موديل 2027 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 400 حصان، وبها عزم دوران 650 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

فورد إكسبيديشن موديل 2027

تخرج سيارة فورد إكسبيديشن موديل 2027 قوة من محرك اخر تصل إلي 440 حصان، وبها عزم دوران 691 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

فورد إكسبيديشن موديل 2027

وجدير بالذكر ان سيارة فورد إكسبيديشن لأول مرة عام 1996 كموديل لعام 1997، باعت فورد ما يقرب من 3 ملايين نسخة من سيارات إكسبيديشن عبر خمسة أجيال متعاقبة، وقد عاصرت السيارة تحولات كبرى في عالم الـ SUV، من نسخة إيدي باور الشهيرة وصولاً إلى التقنيات الرقمية الفائقة في الموديلات الحالية.

تاريخ فورد في صناعة السيارات

فورد إكسبيديشن موديل 2027

تأسست شركة فورد موتور عام 1903 على يد هنري فورد في ديربورن، في ميشيجان، لتحدث ثورة عالمية عبر إدخال خطوط التجميع المتحركة عام 1913 والإنتاج الضخم، مما جعل السيارات بأسعار معقولة، وأطلقت فورد طرازات أيقونية مثل Model T (1908)، وموستانج (1964)، وشاحنات F-Series، لتصبح واحدة من أكبر وأعرق شركات صناعة السيارات في العالم.