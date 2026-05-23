الشوط الأول .. بتروجت يتقدم على حرس الحدود 2\0 في الدوري

تقدم فريق بتروجت على نظيره حرس الحدود بثنائية نظيفة فى الشوط الأول، من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا في الجولة 12 ضمن مجموعة البقاء من بطولة الدوري المصري

سجل هدفي بتوجت كل من إسلام عبد ربه وبدر موسى فى الدقيقتين 8 و17 من عمر اللقاء.





وخاض بتوجت المباراة بتشكيل مكون من :-





حراسة المرمى: عمر صلاح.

الدفاع: محمود شديد وبركات حجاج وأحمد بحبح وإسلام عبد الله.

الوسط: أدهم حامد ومصطفى البدري ومصطفى الجمل.

الهجوم: بدر موسى وجبريل شيكودي ومحمد دودو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد خليفة وأحمد غنيم وعمار حمدي وأمادو با ورشيد أحمد وأحمد ياسين وعبد الله ديباتيه وسيكو سونكو وسمير محمد.