ريكيلمي.. رجل أعمال يترشح لانتخابات رئاسة نادي ريال مدريد

أعلن رجل الأعمال الإسباني إنريكي ريكيلمي السبت ترشحه رسمياً لانتخابات رئاسة نادي ريال مدريد، في مواجهة الرئيس الحالي فلورينتينو بيريز الذي يتولى المنصب منذ عام 2009.



قدم ريكيلمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "كوكس" المتخصصة في مجالي المياه والطاقة، ملف ترشحه في وقت متأخر من بعد ظهر السبت بمقر النادي في فالديبيباس، في انتظار مصادقة اللجنة الانتخابية على أهليته لخوض السباق.

ويُعد ريكيلمي (37 عاماً) أول منافس حقيقي لبيريز منذ عودته إلى رئاسة النادي الملكي عام 2009، بعد ولايته الأولى بين 2000 و2006، حيث أُعيد انتخابه لاحقاً من دون منافسة في أربع دورات متتالية، آخرها في كانون الثاني/يناير 2025.

وكان بيريس، البالغ 79 عاماً، قد دعا إلى انتخابات مبكرة قبل عشرة أيام، عقب موسم ثانٍ على التوالي خالٍ من الألقاب الكبرى، في خطوة اعتُبرت مفصلية داخل النادي.

وقال ريكيلمي في تصريح للصحافة بعد تقديم ترشحه "هذا يوم مهم جداً في تاريخ ريال مدريد. بعد 20 عاما، سنتمكن من التصويت. هذه ليست حملة ضد أحد، بل من أجل ريال مدريد. لقد عملنا على مشروع جاد وطموح على الصعيدين الرياضي والاجتماعي".

وأضاف "أطلب من أعضاء النادي ألا يخافوا، وأن يمتلكوا الشجاعة للاستماع إلى مقترحاتنا".

ويستوفي ريكيلمي الشروط القانونية للترشح، إذ يُشترط أن يكون عضواً في النادي منذ أكثر من 20 عاما، وأن يقدّم ضمانة مالية تُعادل 15% على الأقل من الميزانية السنوية للنادي.

وفي حال قبول ترشحه، سيكون أمام النادي الملكي مهلة 15 يوماً لتنظيم الانتخابات، ما قد يؤثر على خطط مستقبلية داخل الفريق، من بينها عودة محتملة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى مقاعد القيادة الفنية بعد 13 عاماً من رحيله عن النادي.