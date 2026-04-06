مواصفات سوزوكى سويفت ديزاير 2026

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026، وتنتمي سويفت ديزاير لفئة السيارات السيدان .

محرك سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026

تستمد سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وتنتج قوة 80 حصان، وبها عزم دوران 111 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026

زودت سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها AM/FM Radio، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من القماش .

بالاضافة إلي ان سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026 بها، باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

وسائل الأمان بـ سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026

تمتلك سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

سعر سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026

تتوافر سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 770 ألف جنيه .