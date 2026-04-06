رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سعر اقتصادي.. مواصفات سوزوكي ديزاير 2026 في السعودية| صور

صبري طلبه

تواصل سوزوكي تقديم حلولها الاقتصادية عبر طراز Suzuki Dzire 2026، الذي يُعد من أبرز السيارات السيدان المدمجة في السوق السعودي، وينطلق هذا الاصدار بمحرك 1200 CC، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

تصميم سوزوكي ديزاير 2026

تعتمد سوزوكي ديزاير 2026 على تصميم خارجي مدمج من عائلة السيدان، حيث يبلغ طولها نحو 3,995 مم، وعرضها 1,735 مم، مع ارتفاع يصل إلى 1,525 مم. 

وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,450 مم، ويبلغ الخلوص الأرضي 145 مم، بينما يصل وزن السيارة إلى 980 كجم، كما توفر مساحة تخزين خلفية بسعة 378 لترًا، وتأتي مزودة بعجلات قياس 15 بوصة.

محرك سوزوكي ديزاير 2026

تعتمد سوزوكي ديزاير 2026 على محرك صغير بسعة 1200 سي سي، يولد قوة تصل إلى 80 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 112 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، يوجه القوة إلى العجلات الأمامية، وتأتي بمعدل استهلاك وقود يصل إلى 23.8 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 37 لترًا.

تجهيزات السيارة سوزوكي ديزاير 2026

تضم سوزوكي ديزاير 2026 مجموعة من أنظمة السلامة التي تدعم القيادة اليومية، من بينها نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني، كما تتوفر خاصية مساعد صعود المرتفعات، مع وسائد هوائية للحماية، إضافة إلى كاميرا خلفية تسهّل عملية الركن، ونظام تثبيت السرعة، ومستشعرات ركن خلفية.

تقدم السيارة سوزوكي ديزاير 2026 بنظام صوتي مكون من 6 سماعات، إلى جانب شاشة لعرض بيانات القيادة، وشاشة معلومات وترفيه قياس 9 بوصات تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto ، ومكيف هواء أوتوماتيكي، فضلًا عن إضاءة داخلية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الكثير من الأوامر.

سعر سوزوكي ديزاير 2026 في السعودية

تُطرح السيارة في السوق السعودي بسعر يبلغ 55,775 ريال.

سوزوكي ديزاير 2026 سوزوكي ديزاير 2026 مواصفات سوزوكي ديزاير 2026 السيارة سوزوكي ديزاير 2026 سعر سوزوكي ديزاير 2026 سعر سوزوكي ديزاير 2026 في السعودية

