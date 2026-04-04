5 سيارات رياضية موديل 2026 في مصر.. الأولى الأرخص سعرا

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الإصدارات، والتي تتنوع حسب بلد المنشأ والتجهيزات، سواء الفنية أو التقنية، إلى جانب تنوع الأسعار، والتصميمات الخارجية ومنها الفئة الرياضية.

ويقدم موقع "صدى البلد" أسعار وأبرز المواصفات لـ 5 سيارات رياضية موديل 2026 في مصر

شيري تيجو 7

تستمد شيري تيجو 7 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على إنتاج قوة 145 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 210 نيوتن متر، وتعمل السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي بنظام DSG، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/س ونظام دفع أمامي للعجلات، تبدأ أسعار السيارة من 965,000 إلى 1,035,000 جنيه.

إم جي ZS

تعتمد السيارة إم جي ZS على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيار، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 989,990 إلى 1,040,000 جنيه.

كيا سبورتاج

زودت السيارة كيا سبورتاج بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتDCTسباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، مع تقنية الجر الأمامية، تتراوح أسعار السيارة بين 1,799,900 و 2,374,900 جنيه.

ميتسوبيشي أكليبس كروس

تعتمد ميتسوبيشي اكليبس كروس على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 150 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء 8 غيار، تبدأ أسعار السيارة من 1,400,000 إلى 1,690,000 جنيه.

بيجو 5008

زودت بيجو 5008 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانًا، و240 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مع تقنية الدفع الأمامي، ويتراوح سعر السيارة بين 2,174,990 و 2,449,990 جنيه.