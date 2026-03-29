تكنولوجيا وسيارات

مواصفات إم جي Whale موديل 2026 وسعرها في السوق السعودي

صبري طلبه

تعزز إم جي من تواجدها تواجدها في فئة السيارات متعددة الاستخدامات عبر طراز MG Whale موديل 2026، حيث يقدم في السوق السعودي بعدد من التجهيزات، مع إطلالة خارجية من عائلة الـ SUV.

أبعاد ام جي Whale

يبلغ طول السيارة ام جي Whale نحو 4,702 مم، مع عرض يصل إلى 1,903 مم وارتفاع 1,691 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,765 مم، ويبلغ وزن السيارة 1,729 كجم، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 382 لترًا.

محرك وأداء ام جي Whale 

تعتمد ام جي Whale على محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني، وتبلغ القوة الإجمالية 231 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 370 نيوتن متر، ويتم نقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 12.4 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 55 لترًا.

تجهيزات ام جي Whale

تأتي السيارة بنظام صوتي مكون من 8 سماعات، ومكيف هواء، وتشمل التجهيزات الأخرى مقاعد كهربائية، ومقود مكسو بالجلد متعدد الوظائف، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية ومرايا جانبية كهربائية، مع شاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات.

زودت السيارة بحزمة من أنظمة السلامة تشمل المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، كما تتوفر أنظمة مساعدة مثل مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات، إلى جانب الوسائد الهوائية، وتدعم السيارة حساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا للرؤية.

سعر إم جي Whale موديل 2026 في السوق السعودي

تُطرح إم جي Whale موديل 2026 في السعودية بسعر يبدأ من 99,187 ريال سعودي.

