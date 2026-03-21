إم جي تكشف عن MGS9 الرياضية.. بمساحة عائلية

كشفت إم جي عن سيارة MGS9 الجديدة، والتي تجمع بين الطابع الرياضي والاستخدام العائلي ضمن فئة السيارات متعددة الاستخدامات وبتصميم عصري، إلى جانب حزمة كبيرة من التجهيزات.

محرك وأداء إم جي MGS9

تعتمد إم جي MGS9 على نظام دفع هجين قابل للشحن الخارجي، يجمع بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي مدعوم ببطارية تبلغ سعتها نحو 25 كيلوواط ساعة، وتتيح هذه المنظومة إمكانية السير لمسافة تصل إلى 101 كيلومتر باستخدام الطاقة الكهربائية فقط، ويرتبط النظام بناقل حركة أوتوماتيكي.

إم جي MGS9

أبعاد وتصميم إم جي MGS9

تأتي MGS9 بتصميم يركز على الرحابة، حيث تتسع لسبعة ركاب، ويصل طول السيارة إلى نحو 5 أمتار، فيما تقترب قاعدة العجلات من 3 أمتار، ما ينعكس على توفير مساحة مريحة للركاب، كما توفر مساحة تخزين تبلغ حوالي 320 لترًا في الوضع القياسي.

ويمكن زيادة مساحة التخزين إلى أكثر من 1000 لتر عند طي المقعد الخلفي، وتأتي السيارة مزودة بجنوط ذات تصميم رياضي، ومصابيح أمامية وخلفية بتقنيةLED ، إلى جانب مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف.

إم جي MGS9

تجهيزات إم جي MGS9

تضم المقصورة مجموعة من التقنيات حيث تتوفر شاشتان بقياس 12.3 بوصة، إحداهما للعدادات والأخرى لنظام المعلومات والترفيه، مع دعم تطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto. كما تأتي السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف ونظام صوتي ترفيهي.

وتدعم السيارة مجموعة من أنظمة المساعدة حيث تشمل حساسات ركن أمامية وخلفية تساعد في الاصطفاف، بالإضافة إلى كاميرا خلفية، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، التحذير من النقاط العمياء، بصمة داخلية وخارجية.

إم جي MGS9

وزودت السيارة إم جي MGS9 بمكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى مثبت سرعة، ونظام الثبات الالكتروني ESP.