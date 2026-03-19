اشتري بي إم دبليو 316 بـ 450 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بي إم دبليو 316 موديل 1997

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي إم دبليو 316 موديل 1997، وتنتمي 316 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بي إم دبليو 316 موديل 1997 الخارجية

تظهر سيارة بي إم دبليو 316 موديل 1997 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بي إم دبليو، وتم تثبيت شعار شركة بي إم دبليو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها جرائد تم تثبيتها علي بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الخارجي للسيارة .

محرك بي إم دبليو 316 موديل 1997

تحصل سيارة بي إم دبليو 316 موديل 1997 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 250 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بي إم دبليو 316 موديل 1997 الداخلية

زودت سيارة بي إم دبليو 316 موديل 1997 بالعديد من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في الإشارات والمساحات، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها كونسول وسطي، واضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر بي إم دبليو 316 موديل 1997

تأتي سيارة بي إم دبليو 316 موديل 1997 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .