هيونداي إلنترا HD سعرها 600 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

هيونداي إلنترا HD موديل 2019

وتوافره هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي إلنترا HD موديل 2019، وتنتمي إلنترا HD لفئة السيارات السيدان .

مواصفات هيونداي إلنترا HD موديل 2019 الخارجية

تظهر سيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2019 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي، وتم تثبيت شعار شركة هيونداي أيضا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج، وبها جرائد اسفل الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .

محرك هيونداي إلنترا HD موديل 2019

تحصل سيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2019 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 138 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة هيونداي إلنترا HD موديل 2019 الداخلية

تمتلك سيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2019 الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية، واضاءة داخلية .

سعر هيونداي إلنترا HD موديل 2019

يصل سعر سيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2019 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .