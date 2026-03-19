ارتفاع إنتاج السيارات في التشيك 8.6% مطلع العام الجاري

سجلت صناعة السيارات في جمهورية التشيك بداية قوية خلال عام 2026، بعدما ارتفع إجمالي الإنتاج بنسبة 8.6% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 254 ألفا و534 سيارة خلال الشهر الأول من العام، وفق بيانات رسمية صادرة عن رابطة قطاع السيارات.

ويعكس هذا النمو تعافي القطاع الصناعي واستمرار الطلب القوي على السيارات الأوروبية، خاصة مع تسارع التحول نحو المركبات الكهربائية. فقد استحوذت السيارات الكهربائية على ما يقارب 41% من إجمالي الإنتاج، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة التحول نحو التنقل المستدام داخل البلاد، التي تعد واحدة من أهم مراكز تصنيع السيارات في أوروبا.

وكانت سكودا، أكبر مصنع سيارات في التشيك، المحرك الرئيسي لهذا النمو حيث رفعت إنتاجها بنحو 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاء هذا الأداء القوي مدفوعا بالطلب المرتفع على طرازات تقليدية ناجحة إلى جانب التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية.

ومن بين أبرز الطرازات التي ساهمت في هذا الأداء، تبرز سكودا أكتافيا، التي لا تزال تمثل ركيزة أساسية في مبيعات الشركة، إلى جانب مجموعة من الطرازات الكهربائية الجديدة التي تدعم استراتيجية التحول نحو الطاقة النظيفة.

ويؤكد هذا الأداء الإيجابي على مكانة التشيك كمركز صناعي رئيسي في قطاع السيارات داخل أوروبا، خاصة مع اعتمادها على بنية تحتية قوية وسلاسل إمداد متطورة، كما يعكس التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية التزام الشركات المصنعة بمواكبة التغيرات العالمية في صناعة السيارات، وسط توقعات باستمرار النمو خلال الأشهر المقبلة مع زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. ‏