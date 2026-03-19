قبل العيد .. أسعار سكودا فيليشيا المستعملة

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

أصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة جديدة.

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت أنظار الجميع، بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة سكودا فيليشيا ‏موديل 1995‏.

تعتمد السيارة سكودا فيليشيا ‏موديل 1995، على محرك 4 سلندر بسعة 1289 سي سي، يولد قوة تتراوح بين 54 إلى 68 حصانا وعزم دوران يصل إلى 106 نيوتن متر، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة في حوالي 15.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 151 كم/ساعة، مع ناقل حركة يدوي بـ 5 سرعات.

يبلغ طول النسخة الهاتشباك 3855 مم، وعرضها 1635 مم، بارتفاع عن الأرض يضمن الثبات، تتوفر بمساحة تخزين خلفية (شنطة) سعتها 272 لترا وتصل إلى 967 لترا عند طي المقاعد، بينما يبلغ وزن السيارة الإجمالي وهي فارغة حوالي 935 كجم.

تعتبر السيارة اقتصادية بمتوسط استهلاك وقود يبلغ 6.7 لتر لكل 100 كم، وتمتلك خزان وقود بسعة 42 لترا، تعتمد في ثباتها على قاعدة عجلات بطول 2450 مم، وتستخدم إطارات قياسية بمقاس 165/70 R13، مما يوفر توازن جيد لوزنها وحجمها.

وعن سعر السيارة سكودا فيليشيا ‏موديل 1995‏‏، فيأتي بمتوسط 100ألف جنيه، ‏‏وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎