مدين ينعي هاني شاكر: ربنا يرزقه الفردوس الأعلى

حرص الملحن مدين على نعي أمير الغناء العربي هاني شاكر، بعدما رحل عن عالمنا، تاركًا إرثًا فنيًا خالدًا في تاريخ الغناء العربي، حيث شكل وجدان أجيال مختلفة.

وأعرب مدين عن حزنه الشديد لرحيل وفقدان قامة كبيرة مثل هاني شاكر، وكتب عبر حسابه على انستجرام: إنا لله وإنا إليه راجعون خبر حزين الأستاذ الكبير هاني شاكر ربنا يرحمه ويغفرله ويجعله من أهل الفردوس الأعلى.

كما تمنى مدين أن يلهم الله أهل هاني شاكر وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، داعيًا الله بأن يرزقه الرحمة والمغفرة.

ويعد هاني شاكر من أكبر رموز الغناء والموسيقى في الوطن العربي، مقدمًا تاريخ فني كبير، وشكل وجدان أجيال مختلفة متعاقبة، بعدما قدم ما يزيد عن ٣٠ ألبومًا و٦٠٠ أغنية.

وفاة هاني شاكر

ورحل عن عالمنا اليوم الفنان هاني شاكر، عن عمر يناهز الـ 73 عاما، بعد صراع مع المرض ورحلة علاج في العاصمة الفرنسية باريس.