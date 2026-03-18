مقارنة بين جاك S2 و بايك X3 موديل 2026

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: جاك S2 و بايك X3 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ جاك S2 موديل 2026

زودت سيارة جاك S2 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها Daytime running lights، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights .

محرك جاك S2 موديل 2026

تستمد سيارة جاك S2 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 113 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 175 كم/ساعة، وتحتاج إلي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 42 لتر، وعزم دوران 146 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جاك S2 موديل 2026

تباع سيارة جاك S2 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر بفئة واحدة سعرها 709 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ بايك X3 موديل 2026

تحتوي سيارة بايك X3 موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights .

محرك بايك X3 موديل 2026

تحصل سيارة بايك X3 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 146 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بايك X3 موديل 2026

يصل سعر الفئة الوحيدة من سيارة بايك X3 موديل 2026 في سوق السيارات إلي 859 ألف جنيه .