الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين جاك S2 و بايك X3 موديل 2026

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: جاك S2 و بايك X3 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ جاك S2 موديل 2026

زودت سيارة جاك S2 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها Daytime running lights، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights .

محرك جاك S2 موديل 2026

تستمد سيارة جاك S2 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 113 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 175 كم/ساعة، وتحتاج إلي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 42 لتر، وعزم دوران 146 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جاك S2 موديل 2026

تباع سيارة جاك S2 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر بفئة واحدة سعرها 709 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ بايك X3 موديل 2026

تحتوي سيارة بايك X3 موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights .

محرك بايك X3 موديل 2026

تحصل سيارة بايك X3 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 146 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بايك X3 موديل 2026

يصل سعر الفئة الوحيدة من سيارة بايك X3 موديل 2026 في سوق السيارات إلي 859 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 جاك S2 بايك X3 موديل 2026 السيارات الكروس الكروس أوفر الرياضية جاك S2 موديل 2026 سعر بايك X3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

هلال شهر شوال

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

حفيظ دراجي

مهزلة.. تعليق حفيظ دراجي على سحب اللقب الأفريقي من السنغال

صورة أرشيفية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-3-2026

وائل جمعة

مُشادة بين وائل جمعة ونجم المغرب بعد سحب اللقب من السنغال .. ما السبب ؟

أحمد شوبير

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

رئيس الاتحاد السنغالي السابق

رئيس الاتحاد السنغالي السابق يتحدّى «كاف»: لن نسلّم الكأس وسنصعّد لأعلى جهة دولية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الكرملين يندد بقتل قادة إيران في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية

حزب الله

حزب الله يحاول إرباك منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي واستنزافها

الأرصاد الجوية

إثارة الرمال والأتربة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين خلال الساعات المقبلة

بالصور

رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك

نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان
نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان
نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان

احذروها.. مشروبات شهيرة تسبب حصوات الكلى

) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري
) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري
) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري

حضّرها على السحور .. طريقة عمل البيض بالبلوبيف

طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف

احذر .. علامات تظهر في الفم تدل على إصابتك بسرطان القولون

علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد