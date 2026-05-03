أحمد عبد الملك: ما زلت أؤمن بقدرة الزمالك على التتويج بالدوري.. والخسارة في القمة أمر طبيعي

أكد نجم الكرة المصرية السابق أحمد عبد الملك أنه ما زال يؤمن بقدرة فريق الزمالك على العودة للمنافسة بقوة وحصد البطولات خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الملك خلال حديثه مع الإعلامي سيف زاهر، إنه واثق من أن الزمالك قادر على التتويج بلقب الدوري حال تحقيق الانتصار في المباراتين المقبلتين، مشيرًا إلى أن الفريق لا يزال يمتلك فرصة حقيقية للمنافسة على اللقب والعودة مجددًا إلى دوري أبطال أفريقيا.



وأضاف أن الزمالك لم يكن في مستواه خلال مباراة القمة الأخيرة، معتبرًا أن هذا أمر طبيعي يحدث لأي فريق في كرة القدم، ولا يقلل من قدرات اللاعبين أو فرص الفريق في المستقبل.



واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز واستعادة الانتصارات من أجل العودة إلى منصات التتويج.