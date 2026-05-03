ياسر ريان: الأهلي يستعد لثورة تصحيح بعد نهاية الموسم

علق ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، على الأوضاع داخل الأهلي، مؤكدًا أن النادي يمر بمرحلة مراجعة شاملة بعد تراجع بعض النتائج خلال الموسم.

وقال ياسر ريان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن مباراة القمة أمام الزمالك كشفت عن حضور جماهيري كبير ودور مؤثر للجمهور، متسائلًا عن سبب غياب هذه الروح في فترات سابقة من الموسم.

وأضاف أن الأهلي “بيراجع نفسه” حاليًا، وهناك قرارات وصفها بـ“التقيلة” ستصدر قريبًا، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحديد مصير عدد من اللاعبين بين البقاء والرحيل.

وأكد أن الأهلي لا يتوقف عند الإخفاقات، بل يعتبرها بداية لتصحيح المسار، موضحًا أن الكيان أكبر من أي لاعب، والنادي دائمًا ما يعيد ترتيب أوراقه بعد أي تعثر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن السؤال الحقيقي ليس عودة الأهلي، بل موعد وطريقة العودة، في إشارة إلى ثقته في قدرة الفريق على استعادة قوته من جديد.