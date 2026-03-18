مواصفات بي واي دي سيلايون 6 موديل 2026

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بى واى دى سيلايون 6 موديل 2026

وجاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: بى واى دى سيلايون 6 موديل 2026 ، وتنتمي سيلايون 6 لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك بى واى دى سيلايون 6 موديل 2026

بى واى دى سيلايون 6 موديل 2026

تحصل سيارة بى واى دى سيلايون 6 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 260 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 18 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 80 كم/ساعة بالاعتماد علي البطارية الكهربائية، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8 ثواني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ بى واى دى سيلايون 6 موديل 2026

بى واى دى سيلايون 6 موديل 2026

زودت سيارة بى واى دى سيلايون 6 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات أمامية، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات بى واى دى سيلايون 6 موديل 2026

تحتوي سيارة بى واى دى سيلايون 6 موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم و إغلاق، وبها فرش مقاعد من الجلد .

بى واى دى سيلايون 6 موديل 2026

بالإضافة إلى أن سيارة بى واى دى سيلايون 6 موديل 2026 بها، باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال أبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Isofix، وبها Touch Screen، وبها جنوط، وبها مقاعد كهربائية، وإنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وبها سبويلر خلفي، وزر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Roof Rack .

سعر بى واى دى سيلايون 6 موديل 2026

بى واى دى سيلايون 6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى سيلايون 6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 549 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى سيلايون 6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 749 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بى واى دى سيلايون 6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 949 ألف جنيه .