سقوط أعمدة إنارة بطريق "كفر الزيات - اكوا الحصة" ومحافظ الغربية يرفع الطوارئ بسبب سوء الطقس ..صور

شهد الطريق الزراعي "اكوا الحصة - كفر الزيات" بمحافظة الغربية اليوم سقوط أعمدة إنارة بسبب سوء الطقس والأحوال الجوية والعواصف الترابية الأمر الذي تسبب في قطع التيار الكهربائي عن المنازل وتم الدفع بفرق الفنية لإجراء أعمال صيانة حفاظا على صالح المواطنين .

انقطاع كهرباء

وكان اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، في ظل ما تشهده البلاد من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها نشاط للرياح وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، وفقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

تحرك عاجل

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تتحرك بشكل استباقي وميداني لضمان سرعة التعامل مع أي تداعيات محتملة، مع استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون تأثر.

ووجّه المحافظ بربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع المتابعة على مدار الساعة والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية.

رفع حالة الطوارئ

كما شدد على جاهزية معدات الطوارئ وفرق التدخل السريع، ورفع كفاءة شبكات صرف الأمطار، ومراجعة أعمدة الإنارة واللافتات، مع تكثيف المرور الميداني على الطرق والمحاور الحيوية ومناطق تجمع المياه،وأكد استمرار التنسيق مع شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية، لضمان سرعة الاستجابة لأي أعطال أو طوارئ.

سوء حالة الطقس

وفي ختام التوجيهات، ناشد المحافظ المواطنين توخي الحذر أثناء فترات سوء الأحوال الجوية، وتجنب التواجد أسفل الأشجار أو أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية، وتقليل الحركة قدر الإمكان حفاظًا على سلامتهم.