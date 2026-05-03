سيف زاهر يوضح حقيقة واقعة تيشيرت إمام عاشور بعد القمة

كشف الإعلامي سيف زاهر تفاصيل ما أُثير حول قيام لاعب الأهلي إمام عاشور بالحصول على قميص أحد لاعبي الزمالك، مؤكدًا أن الأمر تم تفسيره بشكل خاطئ على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح سيف زاهر أن إمام عاشور حصل على تيشيرت من لاعب الزمالك محمد السيد في مشهد وصفه بـ“المحترم والطبيعي” بعد نهاية المباراة، مشيرًا إلى أن تبادل القمصان بين اللاعبين أمر معتاد في كرة القدم.

وأضاف أن عدداً من اللاعبين قاموا بتبديل قمصانهم بشكل طبيعي بعد اللقاء، لكن البعض تداول أن إمام عاشور قام بإلقاء القميص، وهو ما نفاه تمامًا.

وأكد أن اللاعب قام بتسليم القميص إلى أحد العاملين في غرفة ملابس الأهلي، ليتم إدخاله إلى غرفة الملابس بشكل طبيعي، موضحًا أن القصة انتهت عند هذا الحد دون أي أزمة.