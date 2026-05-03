القبض على لص سرق هاتف من داخل ميكروباص بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتفه المحمول من داخل سيارة"ميكروباص" حال توقفها بأحد الشوارع بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة) وبسؤاله قرر بأنه بتاريخ 27 أبريل المنقضى حال قيامه بإيقاف سيارته "ميكروباص" بأحد الشوارع بدائرة القسم والنزول لشراء بعض المتطلبات وحال عودته فوجئ بسرقة هاتفه المحمول من داخلها.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





