سيف زاهر: الأهلي يملك نجوما كبارا وليسوا مجرد أسماء.. وجماهيره في ظهره

أشاد الإعلامي سيف زاهر بأداء لاعبي الأهلي في مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك، مؤكدًا أنهم قدموا مستوى مميزًا واستحقوا العلامة الكاملة، على حد تعبيره.

وقال سيف زاهر عبر برنامجه على قناة أون سبورت إن لاعبي الأهلي أثبتوا أنهم “نجوم كبار وليسوا مجرد أسماء”، مشيرًا إلى أن إدارة النادي كانت على حق في تدعيم الفريق بصفقات قوية مثل أشرف بن شرقي ومحمود تريزيجيه، واللذين قدما أداءً لافتًا في اللقاء.

وأضاف أن أشرف بن شرقي قدم مباراة استثنائية في القمة، قائلاً: “كان بن شرقي في أفضل حالاته وبقى بن قلبي بعد الأداء والهدفين”، مؤكدًا أن اللاعب رد على الانتقادات التي طالته سابقًا بأداء قوي على أرض الملعب.

وتحدث زاهر أيضًا عن جماهير الأهلي، مؤكدًا أنها لا تغيب عن دعم الفريق في أي وقت، قائلاً إن النادي اعتاد دائمًا على وجود جماهيره في ظهره مهما كانت الظروف.

وفي سياق آخر، أشار إلى موقف جمع بين وليد صلاح الدين وحسين الشحات بعد تسجيل أحد الأهداف، حيث مازحه الأول بشأن حصوله على إنذار، مطالبًا إياه بالتركيز في المباريات القادمة لحسم الدوري، ليرد الشحات بأن الأمر كان نتيجة ضغط المباراة.

واختتم زاهر تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يظل فريقًا كبيرًا بجماهيره وتاريخه ودعمه المستمر داخل وخارج الملعب.