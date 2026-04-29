«لم أستطع النوم» .. سيف زاهر يكشف صدمة «توروب» بعد خسارة الأهلي من بيراميدز

كشف الإعلامي سيف زاهر عن حالة الحزن التي يعيشها المدير الفني للأهلي ييس توروب عقب خسارة الفريق أمام بيراميدز بثلاثية في الدوري المصري الممتاز.

وقال سيف زاهر فى تصريحات تلفزيونية "إن توروب تحدّث مع اللاعبين وأكد لهم أنه لم يستطع النوم بعد المباراة، بسبب صدمة الهزيمة الثقيلة أمام بيراميدز، مشيرًا إلى أن المدرب يشعر بحزن كبير من نتيجة اللقاء الأخيرة.

وتلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.