الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بمدى 510 كم.. إم جي تقدم 4X 2026 الجديدة كليًا

إم جي 4X
صبري طلبه

تواصل MG العالمية تعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية عبر تقديم طرازات جديدة تعتمد على تقنيات حديثة في منظومات الطاقة والبطاريات.

ويأتي طراز MG 4X 2026 في السوق العالمي ضمن أحدث الإصدارات، التي تم الكشف عن بعض التفاصيل الخاصة بها، حيث يمثل نموذجاً جديداً في فئة السيارات الكهربائية المدمجة متعددة الاستخدامات. 

بطارية ومدى إم جي 4X

تعتمد السيارة على حزمة بطاريات متطورة مصنوعة من المنجنيز وتعمل بتقنية يشار إليها باسم liquid solid state، وهي تقنية تهدف إلى تحسين كفاءة البطارية وزيادة قدرتها على تخزين الطاقة.

وبفضل هذه المنظومة يمكن للسيارة قطع مسافة تصل إلى نحو 510 كيلومترات بالشحنة الواحدة، وهو رقم يضعها ضمن فئة السيارات الكهربائية التي توفر مدى مناسباً للاستخدام.

الأداء المتوقع لسيارة إم جي 4X

تشير بعض البيانات العالمية إلى أن MG 4X 2026 ستعتمد على محرك كهربائي واحد يعمل على نقل القوة إلى العجلات الأمامية، وتبلغ قوة هذا المحرك نحو 161 حصاناً، بينما يصل عزم الدوران إلى 250 نيوتن متر. 

وتعمل هذه المنظومة مع ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهو النظام الشائع في السيارات الكهربائية الحديثة، ويهدف هذا التكوين إلى تحقيق توازن بين الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة، بما يتناسب مع طبيعة السيارة.

تصميم إم جي 4X

يحمل الطراز الجديد ملامح تعكس الاتجاهات الحديثة في تصميم السيارات الكهربائية، حيث تظهر الواجهة الأمامية بخطوط بسيطة مع شريط إضاءة يمتد بعرض مقدمة السيارة، وتعتمد السيارة على مصابيح تعمل بتقنية LED، كما تأتي بعجلات رياضية بقياس 18 بوصة.

وتنتمي MG 4X 2026 إلى فئة السيارات الكهربائية المدمجة متعددة الاستخدامات، حيث يبلغ طولها الإجمالي نحو 4395 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1842 ملم مع ارتفاع يبلغ 1551 ملم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2750 ملم، كما يبلغ وزن السيارة نحو 1485 كيلوجراماً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

عيد الفطر2026

الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. موعد عيد الفطر 2026 وفق الحسابات الفلكية

المتهمتان

حيلة عند ماكينة الـATM.. الداخلية تضبط سيدتين استبدلتا بطاقة بنكية لمواطن واستولتا على أمواله

زيادة الحد الأدنى للأجور 2026

مفاجآة خلال ساعات.. الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور | هيوصل كام؟

الطماطم

الكيلو بـ 35 جنيهًا.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

الصلاة

الحزن بيموت.. أب يلحق بنجله وقت صلاة الجنازة عليه في مشهد مهيب بالمنوفية

عيد الفطر

خبيرة الفلك تكشف موعد عيد الفطر المبارك.. ماذا قالت؟

ترشيحاتنا

الاهلي و الترجي

بعد الخسارة من الترجي.. إعلامي يطالب الأهلي بإقالة توروب فورًا

الدردير

لف وارجع تاني.. الدردير يسخر من الاهلي بعد الهزيمة من الترجي

وائل جمعة

سوء النية واضح.. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي

بالصور

50 صورة من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2026

حفل الأوسكار
حفل الأوسكار
حفل الأوسكار

مرشح لجائزة أفضل ممثل .. وصول ليوناردو دي كابريو لحفل جوائز الأوسكار 98

ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو

النجمات يتألقن في حفل توزيع جوائز الأوسكار .. شاهد

حفل توزيع جوائز الأوسكار
حفل توزيع جوائز الأوسكار
حفل توزيع جوائز الأوسكار

مسلسل على قد الحب الحلقة 26 .. أحمد سعيد عبد الغني يقع في مأزق جديد بعد تهديد محامي نيللي كريم له

احمد سعيد عبد الغني
احمد سعيد عبد الغني
احمد سعيد عبد الغني

فيديو

مفاجأت في قضية فتاة بورسعيد

دبلتي كانت لسه في إيديها.. خطيب فتاة بورسعيد يكشف تفاصيل العثور عليها متوفاة داخل منزل أسرته

منة فضالي

حقيقة الخلاف بين منة فضالي وياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد