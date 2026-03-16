بمدى 510 كم.. إم جي تقدم 4X 2026 الجديدة كليًا

تواصل MG العالمية تعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية عبر تقديم طرازات جديدة تعتمد على تقنيات حديثة في منظومات الطاقة والبطاريات.

ويأتي طراز MG 4X 2026 في السوق العالمي ضمن أحدث الإصدارات، التي تم الكشف عن بعض التفاصيل الخاصة بها، حيث يمثل نموذجاً جديداً في فئة السيارات الكهربائية المدمجة متعددة الاستخدامات.

بطارية ومدى إم جي 4X

تعتمد السيارة على حزمة بطاريات متطورة مصنوعة من المنجنيز وتعمل بتقنية يشار إليها باسم liquid solid state، وهي تقنية تهدف إلى تحسين كفاءة البطارية وزيادة قدرتها على تخزين الطاقة.

وبفضل هذه المنظومة يمكن للسيارة قطع مسافة تصل إلى نحو 510 كيلومترات بالشحنة الواحدة، وهو رقم يضعها ضمن فئة السيارات الكهربائية التي توفر مدى مناسباً للاستخدام.

الأداء المتوقع لسيارة إم جي 4X

تشير بعض البيانات العالمية إلى أن MG 4X 2026 ستعتمد على محرك كهربائي واحد يعمل على نقل القوة إلى العجلات الأمامية، وتبلغ قوة هذا المحرك نحو 161 حصاناً، بينما يصل عزم الدوران إلى 250 نيوتن متر.

وتعمل هذه المنظومة مع ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهو النظام الشائع في السيارات الكهربائية الحديثة، ويهدف هذا التكوين إلى تحقيق توازن بين الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة، بما يتناسب مع طبيعة السيارة.

تصميم إم جي 4X

يحمل الطراز الجديد ملامح تعكس الاتجاهات الحديثة في تصميم السيارات الكهربائية، حيث تظهر الواجهة الأمامية بخطوط بسيطة مع شريط إضاءة يمتد بعرض مقدمة السيارة، وتعتمد السيارة على مصابيح تعمل بتقنية LED، كما تأتي بعجلات رياضية بقياس 18 بوصة.

وتنتمي MG 4X 2026 إلى فئة السيارات الكهربائية المدمجة متعددة الاستخدامات، حيث يبلغ طولها الإجمالي نحو 4395 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1842 ملم مع ارتفاع يبلغ 1551 ملم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2750 ملم، كما يبلغ وزن السيارة نحو 1485 كيلوجراماً.