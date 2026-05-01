الزمالك يواجه الأهلي في "ديربي القاهرة" بحثا عن استعادة لقب الدوري

تدخل بطولة الدوري لكرة القدم مراحل الحسم، ووصلت إلى الدرجة القصوى من الإثارة قبل ثلاث جولات فقط من خط النهاية، خاصة في مجموعة التتويج باللقب.

وتشهد المرحلة الخامسة ثلاث مباريات قوية، على رأسها ديربي القاهرة، حيث يستضيف الزمالك نظيره الأهلي مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة، ويسبق ذلك مواجهتا بيراميدز مع إنبي، وسيراميكا كليوباترا مع المصري البورسعيدي.

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب البطولة برصيد 50 نقطة، يليه بيراميدز بــ47 نقطة ثم الأهلي، 44 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن سيراميكا كليوباترا صاحب الــ43 نقطة في المركز الرابع، وكل منهما خاص ثلاث مباريات فقط في مجموعة التتويج، بينما يأتي المصري البورسعيدي خامسا برصيد 37 نقطة ثم إنبي سادسا بـ36 نقطة وسموحة في المركز السابع بـ31 نقطة والثلاثي الأخير خاض أربع مباريات.

وعقب مواجهات الجولة الخامسة، يخرج الزمالك لمواجهة سموحة ثم سيراميكا كليوباترا، بينما يواجه الأهلي فريقا إنبي والمصري البورسعيدي، ويلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا وسموحة.

وأشعلت مواجهات الجولة الماضية، المنافسة على لقب البطولة بعد أن سقط الزمالك في براثن التعادل السلبي مع إنبي فيما حقق بيراميدز فوزا كبيرا على الأهلي بثلاثية نظيفة لينفرد بوصافة الدوري، ويطارد الفارس الأبيض على الصدارة، بينما تضاءلت فرص حامل اللقب الأهلي في المنافسة.

وستكون مواجهة الزمالك والأهلي في صدارة مباريات الجولة لعدة أسباب كونها هي "ديربي القاهرة"، وأحد أكبر كلاسيكيات اللعبة في الوطن العربي وأفريقيا، إلى جانب رغبة الفارس الأحمر في الحفاظ على آماله الضئيلة في احتلال مركز يمنحه فرصة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا بنسخته المقبلة، وإصرار أصحاب الرداء الأبيض في استمرار رحلته نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن دولاب بطولاته.

ويدخل الزمالك المباراة منتشيا بصدارة جدول الترتيب، رغم التعثر بالتعادل السلبي أمام إنبي، إلى جانب اكتمال الصفوف، عدا غياب عمر جابر للإصابة في لقاء إنبي، بينما يستعيد جهود مدافعه الأبرز محمد إسماعيل بعد انتهاء إيقافه، ويسعى الزمالك لإكمال موسمه المتوهج حيث تأهل لنهائي بطولة الكونفدرالية، وسيواجه اتحاد العاصمة الجزائري.

ويعتمد معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، على ثبات التشكيل وقوته الضاربة التي تتكون من مزيج من خبرات عبدالله السعيد ومهارات البرازيلي خوان بيزيرا والأنجولي شيكوبانزا، وتألق ناصر منسي.

وعلى الجانب الآخر، يدخل الأهلي المواجهة بعد خسارة ثقيلة أمام بيراميدز أثارت غضبا واسعا بين مشجعيه، ووصل الأمر إلى هجوم شديد على مجلس إدارته في ظل عدم القدرة على إقالة مدربه الدنماركي ييس توروب، بسبب الشرط الجزائي الكبير في تعاقده، الذي يحق له الحصول عل باقي قيمة عقده كاملا، إذا رحل قبل نهاية الموسم الأولز

كما يواجه لاعبو الأهلي انتقادات قوية، خاصة أحمد مصطفى زيزو وإمام عاشور، لابتعادهما عن المستوى المعروف عنهما.

ويستعيد الفريق الأحمر في هذه المباراة جهود محمد الشناوي وحسين الشحات بعد انتهاء إيقافهما، بينما يغيب محمد هاني بسبب تراكم الإنذارات مع غموض موقف أحمد مصطفى زيزو وإصابة كريم فؤاد والمغربي يوسف بلعمري.

ويعيش الدنماركي ييس توروب فترة من التوتر وعدم الاستقرار في ظل معرفته بأن أيامه باتت معدودة على رأس القيادة الفنية للأهلي، ويسعى سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس إدارة الأهلي المصري والقائم بأعمال المشرف العام على الكرة، إلى تجهيز لاعبيه نفسيا باعتبارها مباراة قمة لا تخضع لأي مقاييس، حيث يتعين عليهم الدفاع عن اسم ناديهم، والتمسك بأمل حصد مركز يؤهلهم للتواجد في دوري أبطال أفريقيا.

وفي مباراة أخرى، يسعى فريق بيراميدز إلى استمرار رحلة المنافسة على لقب منتظرا تعثر الزمالك أمام الأهلي، حيث يواجه الفريق السماوي نظيره إنبي والذي يقدم مستوى مميزا هذا الموسم تحت قيادة مدربه حمزة الجمل، رغم اعتماده على مجموعة من الشباب.