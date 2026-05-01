الطرق البديلة بعد غلق طريق مصر أسوان الزراعي الغربي لمدة 10 أيام

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة عقب الإعلان عن غلق كلي لطريق مصر أسوان الزراعي الغربي الاتجاه القادم من ميدان المنيب لمدة 10 أيام لتنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع



وتكون الأعمال خلال الفترة من الساعة 12:05 صباحًا وحتى الساعة 5:30 صباحًا يوميًا وذلك في ضوء قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بأعمال رفع الكمر الخرساني الخاص بمشروع القطار الكهربائي السريع (الخط الأول: العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) وذلك أعلى طريق مصر/أسوان الزراعي الغربي في الاتجاه القادم من ميدان المنيب اتجاه مدينة العياط وتحديدًا بمحيط مسجد الإخلاص – قرية الطرفايا.

و يستلزم الأمر إجراء غلق كلي للطريق المشار إليه في الاتجاه القادم من ميدان المنيب اتجاه مدينة العياط وذلك لمدة 10 أيام بدأت من اليوم الجمعة الموافق ١ مايو وحتى صباح يوم الأحد الموافق ١٠ مايو على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة 12:05 صباحًا وحتى الساعة 5:30 صباحًا يوميًا.



وفي هذا الإطار قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلة المرورية التالية:



حركة سير المركبات القادمة من مناطق ميدان المنيب والراغبة في استكمال السير اتجاه مدينة العياط يتم الدخول يمينًا إلى مسار التحويلة المستحدث بجوار منطقة الأعمال في ذات الاتجاه واستكمال السير بطول مسار التحويلة لمسافة (200 متر) ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الإدارة العامة للمرور والشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل بما يضمن أمن وسلامة المواطنين مع الدفع بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية خلال فترة الأعمال.