القبض على 7 رجال وسيدتين يستغلون 13 طفلا في أعمال التسول بالجيزة
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر الآن
موعد صلاة الجمعة اليوم.. مواقيت الصلاة 1 مايو 2026
جيش الاحتلال: دمرنا مقار قيادة ومبان عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان
بمناسبة اليوم العالمي للعمل.. 72.8% من إجمالي المشتغلين بأجر يعملون بشكل دائم خلال 2025
حدث قبل قمة الزمالك.. لوك زيزو وتصرف مثير لعبدالله السعيد وتهديد لـ الأهلي
قبل القمة 131.. تفوق تاريخي أهلاوي أمام الزمالك قبل ديربي القاهرة
ناقد: قمة الأهلي والزمالك تعيد رسم خريطة الدوري المصري بالكامل
وزير الصناعة: إلزام المصانع الجديدة بتوفير 25% من الكهرباء بالطاقة الشمسية
مصرع شابين في تصادم دراجة بخارية وسيارة نقل بالشرقية
القمة 132.. إرشادات لقاء الزمالك والأهلي وأبواب دخول الجماهير
الطرق البديلة بعد غلق طريق مصر أسوان الزراعي الغربي لمدة 10 أيام
حوادث

ندى سويفى

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة عقب الإعلان عن غلق كلي لطريق مصر أسوان الزراعي الغربي الاتجاه القادم من ميدان المنيب لمدة 10 أيام لتنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع 
 

وتكون الأعمال خلال الفترة من الساعة 12:05 صباحًا وحتى الساعة 5:30 صباحًا يوميًا وذلك في ضوء قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بأعمال رفع الكمر الخرساني الخاص بمشروع القطار الكهربائي السريع (الخط الأول: العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) وذلك أعلى طريق مصر/أسوان الزراعي الغربي في الاتجاه القادم من ميدان المنيب اتجاه مدينة العياط وتحديدًا بمحيط مسجد الإخلاص – قرية الطرفايا.

و يستلزم الأمر إجراء غلق كلي للطريق المشار إليه في الاتجاه القادم من ميدان المنيب اتجاه مدينة العياط وذلك لمدة 10 أيام بدأت من اليوم الجمعة الموافق ١ مايو وحتى صباح يوم الأحد الموافق ١٠ مايو على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة 12:05 صباحًا وحتى الساعة 5:30 صباحًا يوميًا.


وفي هذا الإطار قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلة المرورية التالية:


حركة سير المركبات القادمة من مناطق ميدان المنيب والراغبة في استكمال السير اتجاه مدينة العياط يتم الدخول يمينًا إلى مسار التحويلة المستحدث بجوار منطقة الأعمال في ذات الاتجاه واستكمال السير بطول مسار التحويلة لمسافة (200 متر) ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الإدارة العامة للمرور والشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل بما يضمن أمن وسلامة المواطنين مع الدفع بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية خلال فترة الأعمال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 مايو 2026.. الفراخ بكام النهارده؟ والبانيه يواصل الارتفاع

الام والطفلة

صرخة أم تهز القلوب: ابنتي في خطر اختفت وهي خارجة من الحضانة ولا أعرف مكانها

الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

سافر بالباسبور فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

ترامب

إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

محمود صلاح

مضى للأحمر.. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع محمود صلاح

الطفلة الصغيرة

شنطة هدوم ولعب.. أم تترك طفلتها بالشارع والأب يستلمها من الشرطة بالعمرانية

ترشيحاتنا

مودة

التضامن : اختتام فعاليات مهرجان "مودة للأسرة والطفل" بمحافظة المنيا

أرشيفية

الصحة المتبرع بالدم يحصل على مجموعة من التحاليل الطبية الهامة مجانًا

جانب من الفعاليات

جامعة القاهرة الأهلية ترسّخ ثقافة الأمان المؤسسي خلال ندوة “جامعة آمنة للجميع”

بالصور

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
آودي

صدمة للملايين.. نيسان تودع 11 سيارة للأبد وتوقف إنتاجها

نيسان
نيسان
نيسان

حلقات The Voice Kids تدخل المرحلة الحاسمة.. تفاصيل

The Voice Kids
The Voice Kids
The Voice Kids

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد